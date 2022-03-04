Семак раскрыл подробности травм Вендела и Клаудиньо

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Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о повреждениях бразильских полузащитников Вендела и Клаудиньо.

"У них небольшие мышечные проблемы, но не серьёзные. Надеюсь, к следующему матчу они будут готовы", - сказал Семак.

В текущем сезоне Вендел забил 4 мяча и сделал 4 ассиста в 27 играх. Клаудиньо отличился 9 голами и 4 результативными передачами в 21 матче.

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