Семак раскрыл подробности травм Вендела и Клаудиньо
Фото твиттер "Зенита"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о повреждениях бразильских полузащитников Вендела и Клаудиньо.
"У них небольшие мышечные проблемы, но не серьёзные. Надеюсь, к следующему матчу они будут готовы", - сказал Семак.
В текущем сезоне Вендел забил 4 мяча и сделал 4 ассиста в 27 играх. Клаудиньо отличился 9 голами и 4 результативными передачами в 21 матче.
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