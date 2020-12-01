Семак рассказал, чего не хватило "Зениту" для борьбы за выход в плей-офф Лиги Чемпионов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак указал на проблемы, помешавшие его команде успешно выступить в Лиге Чемпионов.

Напомним, что "сине-бело-голубые" набрали 1 очко и в 4 турах группового этапа и уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

"В первом матче мы играли с "Брюгге" не пассивно, а осторожно. Игра была напряжённая, потому что её цена была высока. Нужно меньше ошибаться в обороне, тогда будем меньше пропускать. У нас были шансы впереди, но побеждает не та команда, которая создаёт больше моментов. Проблемы есть. И их очень много. Некоторые наши лидеры успели провести лишь несколько тренировок. Каждый день вносятся какие-то коррективы. Чтобы быть мощными в каждой игре, нужно проводить ротацию. А для этого нужно иметь длинную скамейку. А такого в России сейчас никто не может себе позволить в сложившихся обстоятельствах.

Мы всегда стараемся играть с позиции силы, но не всегда получается. Мы знаем ситуацию в группе. И приложим все усилия для того, чтобы добиться положительного для нас результата. Чтобы бороться в Лиге Чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали. С другой стороны, кондиции наших конкурентов были лучше, чем у нас. В этом было их преимущество", - сказал Семак.

В среду "Зенит" в гостях сыграет с "Брюгге". Любой результат, кроме победы, лишит россиян шансов на евровесну.

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