Семак рассказал, что ему не понравилось в судействе матча с "Ростовом"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак признался, что не очень доволен работой арбитра в игре 17-го тура РПЛ против "Ростова".

Напомним, что поединок, который обслуживала судейская бригада Алексея Матюнина, завершился ничьей 2:2.

"Одно дело - когда судья устанавливает определённую планку для борьбы, тогда футболисты понимают ситуацию.

Когда этого не происходит, они испытывают нервозность весь матч - это мешает им заниматься своим делом, а тренерам - думать об игре", - цитирует Семака официальный сайт "сине-бело-голубых".

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