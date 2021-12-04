Семак рассказал, что ему не понравилось в судействе матча с "Ростовом"
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак признался, что не очень доволен работой арбитра в игре 17-го тура РПЛ против "Ростова".
Напомним, что поединок, который обслуживала судейская бригада Алексея Матюнина, завершился ничьей 2:2.
"Одно дело - когда судья устанавливает определённую планку для борьбы, тогда футболисты понимают ситуацию.
Когда этого не происходит, они испытывают нервозность весь матч - это мешает им заниматься своим делом, а тренерам - думать об игре", - цитирует Семака официальный сайт "сине-бело-голубых".
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