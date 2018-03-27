Семак рассказал, что главное для сборной России в матче с Францией
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак считает, что для сборной России результат матч в товарищеской встрече с Францией должен быть на втором месте после качества игры.
"В сборной Франции очень быстрые и техничные игроки, которые хорошо организованны. Это крепкая команда, которая не зря находится в лидерах мирового футбола. Уверен, что Станислав Саламович изучил соперника. Что касается Антуана Гризманна, то от любого сильного игрока команда в той или иной степени зависит. У нашего соперника много игроков высокого уровня не только в основном составе, но и на скамейке запасных.
Естественно, сегодня не только победу, но и ничью можно считать положительным результатом. Но сейчас для сборной России самое важное – качество игры.
Результат нужно смотреть именно через эту призму. Мы выступаем против соперников, которые выше нас уровнем. Такие матчи не идут команде во вред. Поражение от Бразилии дало много информации для тренерского штаба. Это была отличная возможность посмотреть на игроков против сильного соперника, оценить, как они действуют на своих позициях. Самые важные матчи начнутся в июне, а пока у сборной России есть время на подготовку. Мы будем ждать и верить в нашу сборную. Сегодня тоже желаю команде удачи", - приводят слова Семака российские СМИ.
Матч Россия - Франция состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 18:50 по московскому времени.
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