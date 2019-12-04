Семак рассказал, есть ли у Лунева проблемы с алкоголем

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу слухов о том, что у голкипера команды Андрея Лунева есть проблемы с алкоголем. Об этом сообщает "Фонтанка".

Напомним, летом 2019 года в СМИ сообщалось, что вратарь устроил скандал в аэропорту Внуково. На тот момент, по словам журналистов, Лунев был пьян.

"Мне было очень забавно и смешно. Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги. Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали еще время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришел в норму и работал вместе с командой", - сказал Семак.

Лунев играет в "Зените" с 2017 года. В этом сезоне он провел 14 матчей за клуб и пропустил 10 голов.

Не пропустите: "Зенит" начал продавать футболки с изображением известного празднования Дзюбы| http://soccernews.ru