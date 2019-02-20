Семак рассказал, как чувствуют себя травмированные игроки

Теги сергей семакзенит санкт-петербургкристиан нобоаклаудио маркизио

Семак рассказал, как чувствуют себя травмированные игроки

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал травмы игроков команды перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Кристиан Нобоа не заявлен на матчи Лиги Европы, он ещё набирает форму. Далер Кузяев тоже пока не готов играть, как и Клаудио Маркизио. У него есть некоторые проблемы. Рецидив старого повреждения. Александр Ерохин перенёс операцию, он не тренируется. Олег Шатов также не тренируется. То есть наш состав не изменился", - заявил Семак.  

Ответная встреча "Зенита" и "Фенербахче" состоится завтра, 20 февраля. Начало - в 20:55 мск.

"Зенит" в турнирной таблице РПЛ занимает 1 место, имея в активе 34 балла.

А еще: Жену экс-игрока "Зенита" опросила ФСБ| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сарри прокомментировал информацию о его возможном уходе из "Челси"

Сарри прокомментировал информацию о его возможном уходе из "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов