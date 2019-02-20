Семак рассказал, как чувствуют себя травмированные игроки

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал травмы игроков команды перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Об этом сообщает "Чемпионат".



"Кристиан Нобоа не заявлен на матчи Лиги Европы, он ещё набирает форму. Далер Кузяев тоже пока не готов играть, как и Клаудио Маркизио. У него есть некоторые проблемы. Рецидив старого повреждения. Александр Ерохин перенёс операцию, он не тренируется. Олег Шатов также не тренируется. То есть наш состав не изменился", - заявил Семак.

Ответная встреча "Зенита" и "Фенербахче" состоится завтра, 20 февраля. Начало - в 20:55 мск.



"Зенит" в турнирной таблице РПЛ занимает 1 место, имея в активе 34 балла.

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