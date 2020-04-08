Семак рассказал, как игроки "Зенита" тренируются в режиме самоизоляции

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как игроки команды занимаются по индивидуальным программам во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

"Распределяем тренеров так, чтобы в меру интересно было всем. В то же время прекрасно понимаем, что эти занятия носят поддерживающий характер. Какой-то серьезной нагрузки пока нет. Сейчас иначе и не может быть, пока мы не знаем даты, от которой надо отталкиваться, чтобы начать настоящую подготовку. Но и на эти занятия большинство ребят откликаются с удовольствием. Индивидуально тоже работают - они большие молодцы. Лично я очень надеюсь, что сбудется благоприятный прогноз и в мае мы начнем тренироваться более основательно. Ведь когда бы ни возобновился чемпионат, две-три недели на подготовку всем командам понадобятся", - цитирует Семака "Матч ТВ".

По последним данным, в России количество заразившихся коронавирусом - 8 тыс 672 человека, выздоровело - 580 людей, умерли - 63 человека.

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