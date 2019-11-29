Семак рассказал, как изменился "Спартак" при Тедеско

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Семак рассказал, как изменился "Спартак" при Тедеско

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча 18-го тура РПЛ против "Спартака" поделился наблюдениями касательно изменений в игре "красно-белых" после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера.

"Конечно, мы смотрели и анализировали последние матчи с участием "Спартака", все игры под руководством нового главного тренера. Примерно понимаем, как сейчас играет "Спартак". Стали играть гораздо строже в обороне. Много матчей, за исключением одного или полутора, где играли в пять защитников или три центральных - по-разному можно говорить.

Изменения есть - команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов. Ну, а что будет дальше... Как сказал сам Доменико, все построения носят временный характер, уже после большой паузы увидим то, что он хочет видеть. Может быть, добавит каких-то игроков или встроит тех, кто есть, в другую систему. Но об этом можно только догадываться. Важнее сейчас то, насколько мы будем готовы к этому матчу", - сказал Семак.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени. 

Тедеско возглавил "народную команду" 14 октября, заключив контракт до конца сезона 2020/21.

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