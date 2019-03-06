Семак рассказал, как относится к инстаграму

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, как он относится к соцсетям. Об этом сообщает официальный сайт команды.

"Страницу в инстаграме я веду сам. Благодаря ему удобно следить за детьми, знакомыми - кто и что делает. К тому же инстаграм важен для "Зенита" как для бренда. Я со своей стороны должен помогать выстраивать положительное мнение о клубе. Так что для меня инстаграм - это одновременно что-то личное и часть работы.

Я ничего не удаляю и никого не блокирую. Если кто-то хочет что-то сказать, даже негативное, - это нормально. Со многими комментариями я совершенно согласен. Кому-то не нравятся какие-то вещи - в этом нет ничего страшного. Я не расстраиваюсь из-за комментариев. На моей работе нужно уметь держать удар", - сказал Семак.

Напомним, завтра состоится матч 1/8 финала Лиги Европц между "Зенитом" и "Вильярреалом".

"Зенит" занимает 1 место турнирной таблицы, имея в активе 37 баллов.

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