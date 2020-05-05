Семак рассказал, как тренируется на карантине

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, чем занимается на карантине, вызванном пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист отметил, что в большой семье ему всегда есть, чем заняться.

"Продуктивность максимальная в этих условиях. Стараюсь делать как можно больше. Все что я могу - посвящать время детям. Мы очень много работаем, учимся играем, осваиваем нарды, шахматы и шашки. Есть, чем заняться. Я понял, что в большой семье в условиях карантина я никогда не скажу, что мне нечего делать.

Что касается моих личных тренировок - они совсем короткие. Делаю то же, что делают футболисты, какие-то упражнения проверяю на себе лично. Живем за городом, есть возможность выйти на улицу. Делаю иногда ускорения по своему участку небольшому, чтобы чуть-чуть хотя бы задохнуться и почувствовать усталость в мышцах, а голова лучше работала", - сказал Семак.

Розыгрыш РПЛ приостановлен на неопределенное время. Ранее сообщалось, что РФС рассматривает две возможные даты возобновления сезона: 21 и 28 июня.

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