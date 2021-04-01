Семак рассказал как в "Зените" выбирают пенальтистов

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Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о том, как в команде решают кому бить пенальти.

"На каждой установке мы говорим, кто бьет пенальти. Иногда мы назначаем двух исполнителей пенальти — в зависимости от состояния игроков. Например, один находится в хорошей форме, а другой долго не тренировался, и точно не известно, насколько он будет свеж для исполнения 11-метрового.

Основной пенальтист у нас Дзюба, который до первого промаха реализовал восемь или девять подряд. Конечно, одна осечка — не повод убирать его. После того, как Азмун реализовал свой шанс, мы все равно следующий удар доверили Дзюбе, потому что он основной пенальтист. Но есть моменты, связанные с психологией, поэтому иногда мы назначаем двух исполнителей", - приводит слова Семака "СЭ".

Напомним, Дзюба не забил пенальти в матчах 21-го и 23-го туров чемпионата России против "Рубина" и ЦСКА.