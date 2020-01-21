Семак рассказал, как "Зенит" договорился о проведении товарищеского матча с ЦСКА

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Семак рассказал, как "Зенит" договорился о проведении товарищеского матча с ЦСКА

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как удалось добиться товарищеского матча с ЦСКА, передает Sport24.

Матч между петербургским и московским клубами состоится 9 февраля в Бенидоме (Испания). Начало - в 16:00 (мск).

"Начальник команды ЦСКА обратился к нашему начальнику команды. Потом мы созвонились с Гончаренко и договорились по дате матча. Чем больше у нас будет хороших соперников на втором сборе, тем лучше", - сказал Семак.

Напомним, сегодня, 21 января, "Зенит" в контрольном матче разгромил катарский клуб "Аль-Увайнах" (10:0).

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