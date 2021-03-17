Семак рассказал, какой бутерброд он считает идеальным
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал свой рецепт идеального бутерброда.
"Рецепт идеального бутерброда? Учитывая, что я не ем мясо и очень редко ем молочную продукцию, это брускетта с помидорами. Очень люблю помидоры. Хотя самый лучший для меня бутерброд — багет или свежий хлеб, свежее оливковое масло и соль", - приводит слова Семака Sport24.
45-летний Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом России, по разу выиграл Кубок и Суперкубок России.
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