Семак рассказал, какой стиль игры собирается прививать "Зениту"
Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, какой стиль игры он намерен прививать питерской команде.
"Я за баланс между результатом и зрелищностью. Результат никто не отменял, но если команда будет показывать очень красивый агрессивный футбол и при этом не набирать очки, определённая часть болельщиков поставит вопрос ребром: результата-то нет. Конечно, нужно играть агрессивно, в атакующий футбол, что мы и будем делать фрагментарно, учитывая состояние команды и игроков, а также уровень соперника. Конечно, можно делать какие-то другие тактические ходы, которые будут приносить результат или смогут разнообразить действия нашей команды. Все команды хорошо анализируют, все подстраиваются под игру противника. Сейчас очень хорошо развивается аналитика, и всё тяжелее стало удивлять, а эффект неожиданности очень важен и нужен" - цитирует Семака официальный сайт "сине-бело-голубых".
Не пропустите: Боярский прокомментировал назначение Семака на пост главного тренера "Зенита". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|30
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|2
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|30
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|3
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|30
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|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
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|15
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|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13