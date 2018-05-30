Семак рассказал, какой стиль игры собирается прививать "Зениту"

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, какой стиль игры он намерен прививать питерской команде.

"Я за баланс между результатом и зрелищностью. Результат никто не отменял, но если команда будет показывать очень красивый агрессивный футбол и при этом не набирать очки, определённая часть болельщиков поставит вопрос ребром: результата-то нет. Конечно, нужно играть агрессивно, в атакующий футбол, что мы и будем делать фрагментарно, учитывая состояние команды и игроков, а также уровень соперника. Конечно, можно делать какие-то другие тактические ходы, которые будут приносить результат или смогут разнообразить действия нашей команды. Все команды хорошо анализируют, все подстраиваются под игру противника. Сейчас очень хорошо развивается аналитика, и всё тяжелее стало удивлять, а эффект неожиданности очень важен и нужен" - цитирует Семака официальный сайт "сине-бело-голубых".

Не пропустите: Боярский прокомментировал назначение Семака на пост главного тренера "Зенита". | http://soccernews.ru