Семак рассказал, какой стиль игры собирается прививать "Зениту"

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Семак рассказал, какой стиль игры собирается прививать "Зениту"

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, какой стиль игры он намерен прививать питерской команде.

"Я за баланс между результатом и зрелищностью. Результат никто не отменял, но если команда будет показывать очень красивый агрессивный футбол и при этом не набирать очки, определённая часть болельщиков поставит вопрос ребром: результата-то нет. Конечно, нужно играть агрессивно, в атакующий футбол, что мы и будем делать фрагментарно, учитывая состояние команды и игроков, а также уровень соперника. Конечно, можно делать какие-то другие тактические ходы, которые будут приносить результат или смогут разнообразить действия нашей команды. Все команды хорошо анализируют, все подстраиваются под игру противника. Сейчас очень хорошо развивается аналитика, и всё тяжелее стало удивлять, а эффект неожиданности очень важен и нужен" - цитирует Семака официальный сайт "сине-бело-голубых".

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