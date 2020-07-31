Семак рассказал, когда Ловрен может дебютировать за "Зенит"

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Семак рассказал, когда Ловрен может дебютировать за "Зенит"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак назвал предполагаемую дату дебюта новичка команды Деяна Ловрена.

"Деян – игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с "Локомотивом". Главное, чтобы он успел получить документы на въезд", - сказал Семак.

Игра за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 7 августа в 19:00 по московскому времени.

Прибытие Ловрена, купленного у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро, в расположение "сине-бело-голубых" ожидается в воскресенье, 2 августа.

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