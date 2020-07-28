Семак рассказал, когда "Зенит" прояснит ситуацию с будущим Ивановича

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак не подтвердил, но и не опроверг скорый уход из клуба защитника Бранислава Ивановича.

"Прекрасные впечатления от сезона Бранислава, спасибо ему огромное. Те мячи, которые он забивал, тот авторитет, который у него есть, помогли нам завоевать первое место в чемпионате и выиграть Кубок России. Думаю, официальное заявление о его будущем будет исходить от руководства. Все новости узнаете на следующей неделе", - сказал Семак.

В понедельник появилась информация, что 36-летний серб близок к переходу в "Эвертон".

Иванович выступает за "Зенит" с февраля 2017 года, сыграл 125 матчей, забил 12 голов и сделал 4 ассиста.

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