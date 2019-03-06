Семак рассказал, кто из тренеров является примером для него

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал с кого из тренеров он берет пример.

"Хосеп Гвардиола - это пример для меня. С ним не связано никаких скандалов. Он демонстрирует достойное поведение и добивается невероятных результатов", - приводят слова Семака российские СМИ.

Напомним, что Гвардиола за свою тренерскую карьеру возглавлял "Барселону", "Баварию" и "Манчестер Сити". С тремя этими клубами испанец завоевал 25 трофеев.

Семак занял пост тренера "Зенита" в мае 2018 года. Семак подписал контракт с клубом на два сезона.

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