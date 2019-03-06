Семак рассказал, кто из тренеров является примером для него
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал с кого из тренеров он берет пример.
"Хосеп Гвардиола - это пример для меня. С ним не связано никаких скандалов. Он демонстрирует достойное поведение и добивается невероятных результатов", - приводят слова Семака российские СМИ.
Напомним, что Гвардиола за свою тренерскую карьеру возглавлял "Барселону", "Баварию" и "Манчестер Сити". С тремя этими клубами испанец завоевал 25 трофеев.
Семак занял пост тренера "Зенита" в мае 2018 года. Семак подписал контракт с клубом на два сезона.
Читайте также: "Ювентус" начал переговоры с Гвардиолой. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Де Йонг - лидер по точным передачам в первом тайме матча с "Реалом"
-
Семак рассказал, кто из тренеров является примером для него
-
"Барселона" и "Ювентус" ведут борьбу за перспективного бразильца
-
Экс-игроку "Барселоны" и "Интера" предстоит судебный процесс
-
Экс-игрок "Реала" назвал причину слабых выступлений клуба в текущем сезоне
-
Аллегри собирался покинуть "Ювентус" перед игрой с "Наполи"
-
"Монпелье" обыграл "Бордо" и приблизился к еврокубковой зоне
-
Министр спорта России прокомментировал возможность проведения Суперкубка Южной Америки
-
Стали известны стартовые составы "Боруссии" и "Тоттенхэма"
-
"Реал" и "Аякс" назвали стартовые составы на игру
-
"Милан" готовит предложение по талантливому воспитаннику "Барселоны"
-
Сульшер назвал сроки восстановления Санчеса
-
1
Болельщики "Аякса" "захватили" центр Мадрида
-
Анелька назвал будущего победителя Лиги Чемпионов
-
Рабьо ведет переговоры с тремя клубами АПЛ
-
Абрамович намерен избавиться от Кепы
-
Экс-игрок ПСЖ громко высказался о перспективах Мбаппе
-
Врачей "Зенита" пустят к Кокорину
-
9
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура
-
"Манчестер Сити" может побить трансферный рекорд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11