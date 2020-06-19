Семак рассказал о будущем Кокорина в "Зените"

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Семак рассказал о будущем Кокорина в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в ютуб-канале GQ Russia рассказал, останется ли нападающий Александр Кокорин в петербургском клубе в следующем сезоне.

"Возможно. Все будет зависеть от того, насколько сможет руководство договориться с Сашей по условиям контракта.

Что касается меня как тренера - мне кажется, любой тренер Премьер-лиги хотел бы видеть Сашу у себя в команде. По футбольным качествам это один из самых сильных игроков в нашем чемпионате", - цитирует Семака.

Напомним, контракт футболиста с "Зенитом" истекает в конце нынешнего сезона. На данный момент он выступает в "Сочи" на правах аренды.

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