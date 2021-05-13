Семак рассказал о будущем Жиркова в "Зените"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о будущем Юрия Жиркова в питерском клуба.

"Жирков — легендарный игрок и прекрасный футболист. По поводу его будущего, надо садиться после последнего матча, чтобы понять его желание и позицию клуба. И уже вместе приходить к какому-то решению. Оно будет очень скоро. Самое важное — желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо", — цитирует Семака GQ.

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