Семак рассказал о фаворите группы "Зенита" в ЛЧ
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Мальме" назвал фаворита группы.
— Массимилиано Аллегри сказал, что матчи с "Зенитом" будут ключевыми. Как вы это прокомментируете?
— Мне кажется, он имел в виду, что матчи с нами будут на экваторе группового турнира, стыковые матчи часто определяют места в таблице. Думаю, он хотел сказать про расположение, а не про то, кто фаворит. Фаворит группы — "Челси", победитель турнира. Но и в силе "Ювентуса" никто не сомневается.
Игра между "Зенитом" и "Мальме" пройдет завтра, 29 сентября в Санкт-Петербурге, начало встречи запланировано на 19.45 (мск).
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