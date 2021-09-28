Семак рассказал о фаворите группы "Зенита" в ЛЧ

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Мальме" назвал фаворита группы.

— Массимилиано Аллегри сказал, что матчи с "Зенитом" будут ключевыми. Как вы это прокомментируете?

— Мне кажется, он имел в виду, что матчи с нами будут на экваторе группового турнира, стыковые матчи часто определяют места в таблице. Думаю, он хотел сказать про расположение, а не про то, кто фаворит. Фаворит группы — "Челси", победитель турнира. Но и в силе "Ювентуса" никто не сомневается.

Игра между "Зенитом" и "Мальме" пройдет завтра, 29 сентября в Санкт-Петербурге, начало встречи запланировано на 19.45 (мск).

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