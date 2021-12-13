Семак рассказал о характере травм Вендела и Малкома
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал повреждения бразильских легионеров Вендела и Малкома.
"У Малкома с голеностопом проблемы, у Вендела с задней поверхностью бедра. Их потеря сказалась на игре с "Динамо", это было заметно", - сказал Семак.
В этом сезоне Вендел забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 24 играх. Малком за указанный период отличился 3 голами и 7 результативными передачами в 20 матчах.
"Зенит" ушёл на зимний перерыв лидером РПЛ, набрав 38 очков в 18 турах чемпионата.
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