Семак рассказал о характере травм Вендела и Малкома

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал повреждения бразильских легионеров Вендела и Малкома.

"У Малкома с голеностопом проблемы, у Вендела с задней поверхностью бедра. Их потеря сказалась на игре с "Динамо", это было заметно", - сказал Семак.

В этом сезоне Вендел забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 24 играх. Малком за указанный период отличился 3 голами и 7 результативными передачами в 20 матчах.

"Зенит" ушёл на зимний перерыв лидером РПЛ, набрав 38 очков в 18 турах чемпионата.

Не пропустите: Семак прокомментировал ситуацию с отъездом Дзюбы на Мальдивы. | http://soccernews.ru