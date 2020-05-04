Семак рассказал о ходе переговоров с "Зенитом"

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Семак рассказал о ходе переговоров с "Зенитом"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу контракта, который предложил ему клуб. Нынешнее соглашение специалиста рассчитано до лета 2020 года.

"Руководство клуба ведет переговоры со мной. Мы встретились до карантина с Александром Ивановичем (Медведевым). Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я впоследствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому все возможно. Пока контракт не подписан", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. В прошлом сезоне команда под руководством тренера стала чемпионом России.

В этом сезоне после 22 туров РПЛ этого сезона "Зенит" лидирует с 50 очками.

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