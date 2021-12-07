Семак рассказал о мотивации футболистов "Зенита" на матч с "Челси"
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от игры 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".
"Настраивать на матч Лиги Чемпионов, на мой взгляд, вообще не нужно. Это высший клубный уровень, где всегда присутствует сложность. Иногда излишняя раскрепощённость может негативно отразиться на результате. Посмотрим, как эта раскрепощённость повлияет на наш футбол завтра.
Что касается того, чтобы опробовать какие-либо новшества в игре, то что-то новое всегда требует времени. Резкие перемены возможны только в ситуации форс-мажора, когда что-то идёт не так или не хватает игроков.
Для нас этот матч - возможность посмотреть на нашу игру, когда результат важен в меньшей степени. Больше интересует качество нашего футбола, как будут выглядеть игроки на фоне такого сильного соперника", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
"Зенит" примет "Челси" в среду, 8 декабря, в 20:45 по московскому времени.
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