Семак рассказал о начале тренерской карьеры
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, о чем думал в первый день работы ассистентом тренера.
"Когда я играл, не мог себе представить, каково быть тренером. Когда завершил карьеру и пришел на первое занятие в качестве ассистента, я не понимал, что делать.
Потом слушал, работал с разными специалистами, и, прежде чем поступить учиться, у меня что-то уже было. А поначалу сидел, думал: "Может, я не туда пошел?" - сказал Семак в прямом эфире инстаграма "Дела футбольные".
Специалист возглавил "Зенит" в 2018 году и в первый же год выиграл с клубом чемпионат России. После 22 туров текущего сезона РПЛ сине-бело-голубые занимают 1 место в турнирной таблице.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
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|Ростов
|22
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|Арсенал Тула
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|28
|8
|Спартак Москва
|22
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
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|25
|12
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|22
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