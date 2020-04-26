Семак рассказал о начале тренерской карьеры

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Семак рассказал о начале тренерской карьеры

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, о чем думал в первый день работы ассистентом тренера.

"Когда я играл, не мог себе представить, каково быть тренером. Когда завершил карьеру и пришел на первое занятие в качестве ассистента, я не понимал, что делать.

Потом слушал, работал с разными специалистами, и, прежде чем поступить учиться, у меня что-то уже было. А поначалу сидел, думал: "Может, я не туда пошел?" - сказал Семак в прямом эфире инстаграма "Дела футбольные".

Специалист возглавил "Зенит" в 2018 году и в первый же год выиграл с клубом чемпионат России. После 22 туров текущего сезона РПЛ сине-бело-голубые занимают 1 место в турнирной таблице.

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