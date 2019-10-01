Семак рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит" воспитанника "Барселоны"

Теги зенит санкт-петербургбенфикаалекс гримальдосергей семак

Семак рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит" воспитанника "Барселоны"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что клуб интересовался испанским защитником "Бенфики" Алехандро Гримальдо, но отказался от его трансфера по причине дороговизны.

"Гримальдо оказался очень дорогим для нас. Да, был интересен, но его стоимость достаточно высока для нас, и мы не могли позволить такого игрока себе", - приводят слова Семака российские СМИ.

24-летний Гримальдо является воспитанником "Барселоны". В "Бенфику" он перешел в январе 2016 года. Всего он провел за лиссабонский клуб 126 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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