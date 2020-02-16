Семак рассказал о неудачной попытке вернуть Витселя в "Зенит"

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Семак рассказал о неудачной попытке вернуть Витселя в "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что в 2018 году клуб хотел вернуть бельгийского полузащитника Акселя Витселя из Китая, но не смог предложить ему соответствующие условия.

"За последние лет десять ситуация с зарплатами сильно изменилась. Уровень игроков, которые к нам приезжают, уже не так высок, как это было раньше. Уже трудно представить игроков уровня Халка или Витселя, которые бы в расцвете сил выбрали для продолжения карьеры Россию. Ни одна российская команда не потянет этих сумм. Тот же Витсель из Китая поехал в дортмундскую "Боруссию", а не в "Зенит", потому что там ему предложили в два раза больше, чем в Петербурге", — цитирует Семака "Фонтанка".

Витсель перешел в "Боруссию" из "Тяньцзинь Тяньхай" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек провел за немецкий клуб 27 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Витсель выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 годы.

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