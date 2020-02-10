Семак рассказал о нынешней ситуации в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал об изменениях в клубе за год. Об этом сообщает "России 24".
"За год изменилось практически 80% стартового состава. С кем-то мы расторгли контракты, кто-то ушёл в другие клубы. Работы сделано было много, но и предстоит сделать немало. До моего прихода я говорил, что нужно провести четыре хороших трансферных окна, то есть два года, чтобы сделать боеспособную по европейским меркам команду.
Мы прекрасно понимаем, что в заявке должно быть 17 российских игроков, так же как и понимаем, что многие из них будут просто тренироваться. Молодые и, может быть, самые талантливые из них будут получать игровое время, остальные будут находиться в тренировочной обойме и по возможности выступать за "Зенит-2" и тренироваться с основной командой. Других вариантов пока нет", - сказал тренер.
После 19 туров РПЛ "Зенит" лидирует в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15