Семак рассказал о нынешней ситуации в "Зените"

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Семак рассказал о нынешней ситуации в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал об изменениях в клубе за год. Об этом сообщает "России 24".

"За год изменилось практически 80% стартового состава. С кем-то мы расторгли контракты, кто-то ушёл в другие клубы. Работы сделано было много, но и предстоит сделать немало. До моего прихода я говорил, что нужно провести четыре хороших трансферных окна, то есть два года, чтобы сделать боеспособную по европейским меркам команду.

Мы прекрасно понимаем, что в заявке должно быть 17 российских игроков, так же как и понимаем, что многие из них будут просто тренироваться. Молодые и, может быть, самые талантливые из них будут получать игровое время, остальные будут находиться в тренировочной обойме и по возможности выступать за "Зенит-2" и тренироваться с основной командой. Других вариантов пока нет", - сказал тренер.

После 19 туров РПЛ "Зенит" лидирует в турнирной таблице.

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