Семак рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок России с "Локомотивом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как команда готовится к матчу за Суперкубок России с "Локомотивом".

Встреча состоится 7 августа.

"К сожалению, перерыв совсем небольшой, не получится внести какие-то большие изменения ни в подготовку, ни в состав. Главное - дать ребятам возможность восстановиться, подвести их к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии. И через Суперкубок - к первому официальному матчу в чемпионате России.

График непростой, но таков календарь, для всех он практически одинаковый. Мы понимаем, что будем больше играть дома в холодное время, поздней осенью и в начале весны, а сейчас нам нужно потерпеть. Мы должны готовиться и стараться набирать максимум из того, что можем сделать.

Ловрен - опытный игрок, ему достаточно будет небольшого периода времени, чтобы понять требования, чуть-чуть набрать форму и влиться в коллектив. Конечно, это займет какое-то время и нам бы хотелось, чтобы это случилось как можно быстрее. Посмотрим, пока сказать сложно", - цитирует Семака клубная пресс-служба.

Напомним, по итогам сезона-2019/20 "Зенит" стал чемпионом России, "Локомотив" расположился на 2 месте.

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