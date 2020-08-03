Семак рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок России с "Локомотивом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как команда готовится к матчу за Суперкубок России с "Локомотивом".
Встреча состоится 7 августа.
"К сожалению, перерыв совсем небольшой, не получится внести какие-то большие изменения ни в подготовку, ни в состав. Главное - дать ребятам возможность восстановиться, подвести их к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии. И через Суперкубок - к первому официальному матчу в чемпионате России.
График непростой, но таков календарь, для всех он практически одинаковый. Мы понимаем, что будем больше играть дома в холодное время, поздней осенью и в начале весны, а сейчас нам нужно потерпеть. Мы должны готовиться и стараться набирать максимум из того, что можем сделать.
Ловрен - опытный игрок, ему достаточно будет небольшого периода времени, чтобы понять требования, чуть-чуть набрать форму и влиться в коллектив. Конечно, это займет какое-то время и нам бы хотелось, чтобы это случилось как можно быстрее. Посмотрим, пока сказать сложно", - цитирует Семака клубная пресс-служба.
Напомним, по итогам сезона-2019/20 "Зенит" стал чемпионом России, "Локомотив" расположился на 2 месте.
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