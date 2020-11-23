Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу ЛЧ с "Лацио"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, в каком состоянии находится команда перед игрой 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"К сожалению, некоторых футболистов увижу на поле только сейчас. Пауза на сборные сыграла в минус для игроков. Караваев получил травму, то же касается и Вендела. У Кругового был сомнительный тест, не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси с нами, но пока они только набирают форму.

Когда необходимо, "Лацио" контролирует мяч. У римлян опытный состав, они умеют играть и через быстрые атаки. Возможно, противник будет контролировать мяч, но владение - не самое главное. Главное - это забитые мячи", - цитирует Семака "СЭ".

После 3-х туров группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" занимает последнее место в группе F. Завтра, 24 ноября, подопечные Семака сыграют на выезде с "Лацио". Начало игры - в 23:00 (мск).

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