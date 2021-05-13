Семак рассказал о психологической составляющей в сезоне 20/21

Фото: инстаграм Семака/Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что этот сезон получился для него весьма трудным с психологической точки зрения.

– Как вы оцениваете этот сезон для себя? Были ли какие-то переживания?

– Переживания всегда есть. Если их нет, это тревожный звонок. Для меня это тяжелейший сезон.

Как правило, три раза подряд в России никто не выигрывает. За всю историю чемпионатов СССР и России такие случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. Это говорит о том, что третий сезон невероятно сложный в психологическом плане.

Нужно было проводить какие-то изменения, поэтому я понимал, что будет тяжело. Я рад, что команда выдержала, и те игроки, которые не всегда играли в основном составе – Саша Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, – внесли огромный вклад в результат, – сказал Семак.

Также не пропустите: Джикия получил диплом МГОУ. | http://soccernews.ru