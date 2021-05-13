Семак рассказал о психологической составляющей в сезоне 20/21
Фото: инстаграм Семака/Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что этот сезон получился для него весьма трудным с психологической точки зрения.
– Как вы оцениваете этот сезон для себя? Были ли какие-то переживания?
– Переживания всегда есть. Если их нет, это тревожный звонок. Для меня это тяжелейший сезон.
Как правило, три раза подряд в России никто не выигрывает. За всю историю чемпионатов СССР и России такие случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. Это говорит о том, что третий сезон невероятно сложный в психологическом плане.
Нужно было проводить какие-то изменения, поэтому я понимал, что будет тяжело. Я рад, что команда выдержала, и те игроки, которые не всегда играли в основном составе – Саша Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, – внесли огромный вклад в результат, – сказал Семак.
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