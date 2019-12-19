Семак рассказал о путешествии по Африке

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Семак рассказал о путешествии по Африке

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в инстаграме рассказал о путешествии по Африке. 

"Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещения Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех, кто помог в нашем путешествии. Благодарю  за возможность стать частью важного дела и за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей", - написал специалист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех кто помог в нашем путешествии. Благодарю @mila_for_africa за возможность стать частью важного дела и @dakosta_eco_retreat за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей.

Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak)

Напомним, что тренер вместе с женой отправился в Африку, чтобы снять фильм о детях-альбиносах.

"Зенит" после 19 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице чемпионата.

А еще: СМИ узнали зарплату Семака по новому контракту с "Зенитом"| http://soccernews.ru
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