Семак рассказал о путешествии по Африке

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в инстаграме рассказал о путешествии по Африке.

"Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещения Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех, кто помог в нашем путешествии. Благодарю за возможность стать частью важного дела и за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей", - написал специалист.

Напомним, что тренер вместе с женой отправился в Африку, чтобы снять фильм о детях-альбиносах.

"Зенит" после 19 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице чемпионата.

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