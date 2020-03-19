Семак рассказал о санкциях для игроков "Зенита" за нарушение карантина

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Семак рассказал о санкциях для игроков "Зенита" за нарушение карантина
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что в клубе предусмотрены санкции для футболистов в случае нарушения карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

"Карантина - это совместное решение всего клуба. Мы не хотим рисковать здоровьем футболистов, их семьями и близкими. На время приостановки чемпионата у нас есть время, чтобы изолировать ребят и наблюдать за тем, как развиваются события. Все игроки с понимаем относятся к этой ситуации. 

Конечно, за нарушения есть санкции. Нарушения несут за собой очень серьезные наказания", – приводит слова Семака "Чемпионат".

Напомним, что Российская Премьер-Лиги из-за коронавируса остановлена до 10 апреля. На данный момент в России официально объявлено о 199 случаях заражения коронавирусом. Умер один человек.

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