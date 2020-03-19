Семак рассказал о санкциях для игроков "Зенита" за нарушение карантина
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что в клубе предусмотрены санкции для футболистов в случае нарушения карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
"Карантина - это совместное решение всего клуба. Мы не хотим рисковать здоровьем футболистов, их семьями и близкими. На время приостановки чемпионата у нас есть время, чтобы изолировать ребят и наблюдать за тем, как развиваются события. Все игроки с понимаем относятся к этой ситуации.
Конечно, за нарушения есть санкции. Нарушения несут за собой очень серьезные наказания", – приводит слова Семака "Чемпионат".
Напомним, что Российская Премьер-Лиги из-за коронавируса остановлена до 10 апреля. На данный момент в России официально объявлено о 199 случаях заражения коронавирусом. Умер один человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20