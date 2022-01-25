Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените"
Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о травмированных футболистах.
"Ракицкий начал тренироваться индивидуально, Ловрен и Чистяков - пока нет. У Клаудиньо небольшое повреждение, мы решили его поберечь. Заменили его в перерыве в прошлом матче. Он получил неприятный удар и у него есть небольшие проблемы.
Вендел, надеюсь, начнет фрагментарно тренироваться в общей группе уже с португальского сбора", - сказал российский специалист.
Напомним, что сегодня "Зенит" официально объявил о трансфере защитника Арсена Адамова из "Урала" за пять миллионов евро.
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