Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените"

Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о травмированных футболистах.

"Ракицкий начал тренироваться индивидуально, Ловрен и Чистяков - пока нет. У Клаудиньо небольшое повреждение, мы решили его поберечь. Заменили его в перерыве в прошлом матче. Он получил неприятный удар и у него есть небольшие проблемы.

Вендел, надеюсь, начнет фрагментарно тренироваться в общей группе уже с португальского сбора", - сказал российский специалист.

Напомним, что сегодня "Зенит" официально объявил о трансфере защитника Арсена Адамова из "Урала" за пять миллионов евро.

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