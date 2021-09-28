Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените" перед игрой с "Мальме"

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал кадровые проблемы своей команды в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Мальме".

"К матчу против "Мальме" готовятся все, кроме Оздоева и Караваева. У всех есть шанс сыграть. Подумаем, кто насколько сможет помочь команде. Ловрен много пропустил, но он готовится к игре, посмотрим, сможет ли он сыграть", - заявил тренер.

"Зенит" примет "Мальме" в среду, 29 сентября, в 19:45 по московскому времени.

В Лиге Чемпионов обе команды стартовали с поражений: россияне - от "Челси" (0:1), а шведы - от "Ювентуса" (0:3).

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