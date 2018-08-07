Семак рассказал о ситуации с восстановлением Кокорина и Маммана

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о ситуации с восстановлением травмированных игроков своей команды - форварда Александра Кокорина и защитника Эммануэля Маммана.

"Кокорин и Маммана восстанавливаются. До перерыва, который начнется после 2-го сентября, мы вряд ли их сможем увидеть, а дальше все будет зависеть от того, как проходит реабилитация. Ждем и верим, что они как можно скорее вернутся в общую группу и начнут приносить пользу команде. Будем надеяться, что после перерыва они вернутся", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Спорт24.

Напомним, Семак указал на необходимость усиления состава "Челси". | soccernews.ru