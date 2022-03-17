Семак рассказал о состоянии Дзюбы

Фото твиттер "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал информацию о плохом эмоциональном состоянии форварда Артёма Дзюбы.

33-летний футболист отказался от вызова в сборную России, сославшись на семейные обстоятельства.

Между тем, иностранная пресса предположила, что нападающий не захотел играть за национальную команду по политическим причинам из-за ситуации на Украине.

"С Дзюбой не разговаривал [про то, что про него писали иностранные СМИ]. Состояние у него нормальное. Сейчас всем непросто, но все выполняют свою работу. И мы делаем всё от нас зависящее, чтобы радовать болельщиков", - сказал Семак.

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