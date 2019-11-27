Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с "Лионом"

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Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с "Лионом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лионом" рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Встреча состоится сегодня. Начало - в 20:55 (мск).

"Психологическое состояние Дзюбы? Прекрасное состояние, он прекрасно делает свою работу. Это его только подстегивает. Он профессионал", - сказал Семак.

"Зенит" с 4 баллами занимает 3 место в группе G.

А еще: Экс-игрок "Зенита": "Дзюба - лицо нашего футбола, человек, которого в Европе знают"| http://soccernews.ru
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