Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с "Лионом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лионом" рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Встреча состоится сегодня. Начало - в 20:55 (мск).

"Психологическое состояние Дзюбы? Прекрасное состояние, он прекрасно делает свою работу. Это его только подстегивает. Он профессионал", - сказал Семак.

"Зенит" с 4 баллами занимает 3 место в группе G.

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