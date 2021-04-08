Семак рассказал о состоянии игроков "Зенита" перед матчем с "Сочи"
Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал готовность футболистов своей команды к ближайшему матчу.
Напомним, что в воскресенье, 11 апреля, "сине-бело-голубые" на выезде сыграют с "Сочи".
"Как себя чувствует Дриусси? Он готов провести больше времени на поле. Прошлый матч стал для него первым после длительной паузы, как и для Малкома. Тот раньше приступил к тренировкам и смог провести больше времени вместе с командой в общей группе. Что касается Дриусси, срок реабилитации был немножко больше. Но сейчас он готов и готов играть больше.
Михаил Кержаков тоже начал тренироваться в общей группе. Думаю, скоро наберёт форму и те кондиции, которые позволят ему играть. Что касается остальных футболистов, то есть какие-то микроповреждения, но ничего серьёзного нет. Дзюба хорошо выглядел в функциональном плане в последней игре. Это говорит о том, что он готов играть, что он и делает. И сыграл, на мой взгляд, очень хорошо", - сказал Семак.
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