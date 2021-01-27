Семак рассказал о состоянии травмированного Азмуна
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии иранского нападающего Сердара Азмуна, который получил травму в товарищеском матче с екатеринбургским "Уралом" (3:2).
"Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьезное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни", - приводит слова Семака Sports.ru.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 20 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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