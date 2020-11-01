Семак рассказал о состоянии травмированных игроков "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о травмированных футболистах.

"По Малкому ранее говорили, что он вернется через две недели к паузе для матчей сборных. У Дриусси небольшое недомогание, никакого коронавируса. Азмун, надеемся, в ближайшие дни приступит к индивидуальным тренировкам.

Что касается Дзюбы и Вендела, то у них небольшое перенапряжение мышц. Надеемся, к следующей игре они вернуться в строй", - заявил Семак.

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