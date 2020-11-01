Семак рассказал о состоянии травмированных игроков "Зенита"
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о травмированных футболистах.
"По Малкому ранее говорили, что он вернется через две недели к паузе для матчей сборных. У Дриусси небольшое недомогание, никакого коронавируса. Азмун, надеемся, в ближайшие дни приступит к индивидуальным тренировкам.
Что касается Дзюбы и Вендела, то у них небольшое перенапряжение мышц. Надеемся, к следующей игре они вернуться в строй", - заявил Семак.
Читайте также: Лидер "Лацио" вернулся в строй перед матчем с "Зенитом". | http://soccernews.ru
главное
-
"Наполи" и Гаттузо согласовали условия нового контракта
-
15 из 20 клубов Серии А не в состоянии платить зарплаты своим футболистам
-
Тульский "Арсенал" определился с главным кандидатом на тренерский пост
-
"Барселона" попала в крутое пике: ничья с "Алевесом", 12 место в Ла Лиге, тень Месси на поле
-
Роналду сам примет решение о своем участии в игре со "Специей"
Лента новостей
-
"Бавария" установила рекорд Бундеслиги
-
"Зенит" одержал победу над "Химками" и возглавил РПЛ
-
ПСЖ готов предложить 45 миллионов евро за игрока "Баварии"
-
Черчесов прокомментировал слова Хинкеля об усталости Зелимхана Бакаева
-
Семак рассказал о состоянии травмированных игроков "Зенита"
-
"Наполи" и Гаттузо согласовали условия нового контракта
-
Роналду посоветовал "Ювентусу" купить двух футболистов
-
Дзюба пропускает матч с "Химками" из-за травмы
-
Гвардиола определился с заменой для Агуэро
-
"Урал" на выезде обыграл "Уфу"
-
15 из 20 клубов Серии А не в состоянии платить зарплаты своим футболистам
-
Черчесов анонсировал объявление состава сборной России на ноябрьские матчи
-
"Реал" нашел замену Каземиро в "Баварии"
-
Тульский "Арсенал" определился с главным кандидатом на тренерский пост
-
Идову сравнил Месси и Роналду
-
"Барселона" попала в крутое пике: ничья с "Алевесом", 12 место в Ла Лиге, тень Месси на поле
-
Стали известны сроки восстановления Головина
-
Погба придумал Рэшфорду новое прозвище
-
Роналду сам примет решение о своем участии в игре со "Специей"
-
Иско определился с новым клубом