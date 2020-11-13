Семак рассказал о состоянии травмированных игроков "Зенита"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с восстановлением футболистов команды после травм.
"Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе. Артёму Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми. Круговой вернулся из молодёжной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем. Малкома планомерно вводим в общую группу. Смотрим за реакцией его организма. На данный момент Малком частично участвует в занятиях вместе со всеми", - сказал Семак.
"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 14 туров. Следующий соперник "сине-бело-голубых" - "Ахмат". Матч состоится 21 ноября в Грозном.
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