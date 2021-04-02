Семак рассказал о состоянии травмированных игроков "Зенита"

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Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмами в команде.

"У игроков, вернувшихся из сборных, есть определённые микроповреждения. Малком и Дриусси работают в общей группе. Дриусси работает с определёнными ограничениями, Малком - без них. Ребята потихоньку набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре [с "Химками"], надеемся, что Дриусси - тоже. Михаил Кержаков пока тренируется по индивидуальной программе, но надеемся, что в скором времени он к нам присоединится", - сказал Семак.

Напомним, что "Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 23 туров. Ближайший соперник "сине-бело-голубых" - "Химки". Матч запланирован на понедельник, 5 апреля.

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