Семак рассказал о состоянии травмированных игроков "Зенита"

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак сделал заявление о ситуации в лазарете команды.

"Караваев частично занимается с командой - выполняет разминку, упражнения с мячом. Надеюсь, что со следующей недели он будет работать в общей группе. Да, Клаудиньо пока не работает вместе со всеми. Конечно, факт возвращения Оздоева в общую группу нас радует, но думаю, что процесс восстановления займёт ещё несколько недель. Надеюсь, что мы сможем его увидеть в общей группе в следующем месяце", - сказал Семак.

"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 10 туров с 23 очками в активе. Следующий соперник "сине-бело-голубых" - тульский "Арсенал" (16 октября).

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