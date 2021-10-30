Семак рассказал о состоянии травмированных игроков "Зенита"

Фото инстаграм Сергея Семака

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал комментарии о ситуации в лазарете своей команды.

"У Данила Кругового вчера была температура. Он сдал отрицательный тест ПЦР, надеемся, что всё обойдётся. Малком должен восстановиться вот-вот, завтра ему предстоит обследование. Если динамика будет хорошей, он сможет сыграть в ближайшем матче. Дуглас Сантос и Далер Кузяев пропустят игру с "Ювентусом". Магомед Оздоев в ближайшее время начнёт тренироваться с командой, но ему ещё потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции", - сказал Семак.

В пятницу "Зенит" дома разгромил "Динамо" (4:1) в 13-м туре РПЛ. Во вторник "сине-бело-голубые" сыграют на выезде с "Ювентусом" в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

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