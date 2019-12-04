Семак рассказал о состоянии травмированных Лунева и Малкома
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о том, как проходит восстановление травмированных игроков клуба вратаря Андрей Лунева и форварда Малкома.
"Состояние Лунева улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнет тренироваться в общей группе. Что касается Малкома, то все идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой", - приводит слова Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
В нынешнем сезоне 28-летний Лунев провел за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов. 22-летний Малком принял участие в двух поединках и не отметился результативными действиями.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14