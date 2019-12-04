Семак рассказал о состоянии травмированных Лунева и Малкома

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о том, как проходит восстановление травмированных игроков клуба вратаря Андрей Лунева и форварда Малкома.

"Состояние Лунева улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнет тренироваться в общей группе. Что касается Малкома, то все идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой", - приводит слова Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

В нынешнем сезоне 28-летний Лунев провел за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов. 22-летний Малком принял участие в двух поединках и не отметился результативными действиями.

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