Семак рассказал о состоянии здоровья Дзюбы

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Семак рассказал о состоянии здоровья Дзюбы

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак сделал заявление о состоянии здоровья форварда команды Артёма Дзюбы.

Ранее стало известно, что из-за травмы лидер атак "сине-бело-голубых" не сыграет с "Локомотивом".

"Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьёзного в его состоянии не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть", - сказал Семак.

В первой части сезона 31-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.

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