Семак рассказал о состоянии здоровья Кокорина, Малкома и Мамманы

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак ответил на вопросы о травмированных Эммануэле Маммане и Малкоме, а также о не игравшем более года из-за проблем с законом Александре Кокорине.

"Кокорин будет работать в общей группе. Малком начнет фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то - индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет. Маммана проходит курс реабилитации. На эти сборы не приедет, а уже на следующих, думаю, присоединится. У него будет очень длительный процесс реабилитации, будет работать в индивидуальном режиме", - сказал Семак.

Напомним, что Маммана в последний раз выходил на поле 6 октября, Малком - 10 августа, а Кокорин - осенью 2018 года.

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