Семак рассказал о состоянии здоровья Малкома и Дриусси
Наставник "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии здоровья звёздных легионеров команды Малкома и Себастьяна Дриусси.
"Сколько пропустят Дриусси и Малком, узнаем на следующей неделе. После игры с "Уфой" будет ещё одно обследование. Обычно мышечные травмы лечатся три недели. Но есть индивидуальные особенности, которые могут сдвинуть сроки восстановления. Будем надеяться, что они вернутся раньше и помогут нам в следующем матче", - сказал Семак.
В этом сезоне Малком сыграл за "Зенит" 2 матча, результативными действиями не отличался. В активе Дриусси 6 игр и 1 ассист.
После поединка с "Уфой" питерцам предстоит сыграть в гостях со "Спартаком". Встреча запланирована на 1 сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2