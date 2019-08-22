Семак рассказал о состоянии здоровья Малкома и Дриусси

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Семак рассказал о состоянии здоровья Малкома и Дриусси

Наставник "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии здоровья звёздных легионеров команды Малкома и Себастьяна Дриусси.

"Сколько пропустят Дриусси и Малком, узнаем на следующей неделе. После игры с "Уфой" будет ещё одно обследование. Обычно мышечные травмы лечатся три недели. Но есть индивидуальные особенности, которые могут сдвинуть сроки восстановления. Будем надеяться, что они вернутся раньше и помогут нам в следующем матче", - сказал Семак.

В этом сезоне Малком сыграл за "Зенит" 2 матча, результативными действиями не отличался. В активе Дриусси 6 игр и 1 ассист.

После поединка с "Уфой" питерцам предстоит сыграть в гостях со "Спартаком". Встреча запланирована на 1 сентября. 

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