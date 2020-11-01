Семак рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков "Зенита"

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Семак рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победный матч 13-го тура чемпионата России с "Химками" (2:0) и рассказал о состоянии здоровья игроков.

"Сложная игра. Хоть и уверенно победили, затратили много сил. Кто вышел, отработал на сто процентов, принесли три очка.

У Дзюбы Серьезных проблем нет. Рассчитываем на него и Вендела с "Лацио". Малком, наверное, присоединится во время паузы. Азмун начинает заниматься индивидуально. У Дриусси недомогание. У Мусаева мышечное повреждение", - цитирует Семака Sports.ru.

После 13 туров РПЛ "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице.

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