Семак рассказал о сроках восстановления Маркизио

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Семак рассказал о сроках восстановления Маркизио

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак заявил, что итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в строй уже в текущем месяце.

"Маркизио мы ждём. К сожалению, возвращение затянулось. Он начал тренироваться на поле по индивидуальной программе, работать с мячом. Надеемся, что в апреле увидим его в общей группе", - сказал Семак.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Маркизио может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

В последний раз 33-летний футболист играл за "Зенит" 12 февраля. Всего в его активе в текущем сезоне 15 матчей и 2 гола.

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