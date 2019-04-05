Семак рассказал о сроках восстановления Маркизио
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак заявил, что итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в строй уже в текущем месяце.
"Маркизио мы ждём. К сожалению, возвращение затянулось. Он начал тренироваться на поле по индивидуальной программе, работать с мячом. Надеемся, что в апреле увидим его в общей группе", - сказал Семак.
Ранее известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Маркизио может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.
В последний раз 33-летний футболист играл за "Зенит" 12 февраля. Всего в его активе в текущем сезоне 15 матчей и 2 гола.
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